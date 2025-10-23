Росіяни атакували українську енергетику: найбільше постраждали чотири області

Росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Найбільше постраждали чотири регіони.

Які регіони постраждали внаслідок атаки?

Прицільних ударів росіяни знову завдали по об'єктам в Сумській та Чернігівській області, пише 24 Канал з посиланням на міністра енергетики Світлану Гринчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також Українці знову скуповують генератори та зарядні станції: як зріс попит після обстрілів

Крім того, за слова Грінчук, пошкодження зафіксовані ще у двох регіонах. Мова йде про Дніпропетровщину та Харківщину.

Зокрема у ніч на 23 жовтня Росія масовано атакувала Україну. Ворог завдавав ударів 130 ударними БпЛА різних типів. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– йдеться у дописі.

Зауважте! Станом на 08:30, протиповітряною обороною було збито подавлено 92 ворожі БпЛА. Однак також зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Водночас на тлі атак в Україні ввели графіки погодинних відключень світла. Вони діятимуть з 7:00 до 23:00. Графіки застосовуватимуться у дванадцяти регіонах обсягом до трьох черг одночасно.

Також у цей же час у тих же областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Зверніть увагу! Зокрема потреба в ощадливому споживанні електроенергії станом на зараз все ще зберігається. Українців закликали максимально обмежте користування потужними електроприладами до 23:00.

Чи можуть скасувати графіки?