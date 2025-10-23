Россияне атаковали украинскую энергетику: больше всего пострадали четыре области
- Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, больше всего пострадали Сумская, Черниговская, Днепропетровская и Харьковская области.
- В результате атак в Украине введены графики повременных отключений света и ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Россия снова нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Больше всего пострадали четыре региона.
Какие регионы пострадали в результате атаки?
Прицельные удары россияне вновь нанесли по объектам в Сумской и Черниговской областях, пишет 24 Канал со ссылкой на министра энергетики Светлану Гринчук в эфире телемарафона "Единые новости".
Кроме того, по словам Гринчук, повреждения зафиксированы ещё в двух регионах. Речь идет про Днепропетровскую и Харьковскую области.
В частности, в ночь на 23 октября Россия нанесла масштабную атаку по Украине. Противник использовал 130 ударных БПЛА разных типов, про что сообщили в Воздушных силах ВС Украины.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении.
Заметьте! По состоянию на 08:30 силами противовоздушной обороны было сбито и подавлено 92 вражеских дрона. Однако также зафиксированы попадания 25 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков на 11 участках.
Тем временем на фоне атак в Украине ввели графики почасовых отключений света. Они будут действовать с 7:00 до 23:00.
Графики применяются в двенадцати регионах с охватом до трёх очередей одновременно. Также в это же время в тех же областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Обратите внимание! Потребность в экономном потреблении электроэнергии сохраняется. Украинцев призвали максимально ограничить использование мощных электроприборов до 23:00.
Могут ли отменить графики?
Для восстановления энергосистемы и отмены графиков необходимы определённые условия. Речь идет про восстановление оборудования и ввод дополнительных мощностей.
Если сети будут позволять, графики отключений будут сокращаться и отменяться. Однако сейчас сложно оценить, сколько времени на это потребуется.