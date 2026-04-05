Росіяни другий день поспіль атакують об'єкти Нафтогазу: куди б'є Росія

Росіяни вкотре атакували об'єкти Нафтогазу. Під ударом були Сумщина, а також Полтавщина, куди ворог б'є два дні поспіль.

Що відомо про атаку росіян на об'єкти Нафтогазу?

Про те, куди саме б'є Росія, йдеться в повідомленні Сергія Корецького.

Зокрема, гендиректор Групи Нафтогаз повідомив, що росіяни "другий день поспіль цілеспрямовано атакують нафтогазову інфраструктуру".

За його словами, вночі 5 квітня Росія атакувала об'єкт газовидобутку на Полтавщині, по якому била протягом дня 4 квітня.

Зокрема, постраждав об'єкт на Сумщині, де виникла пожежа і ДСНС ліквідували наслідки.

Щодо працівників: на момент обстрілів усі перебували в укриттях, тому обійшлося без постраждалих.

Відомо також, що Росія не вперше атакує Полтавську область. Раніше у компанії повідомляли про атаки росіян на газовидобувну інфраструктуру відповідної області.

Вчора та цієї ночі під атакою опинився наш об'єкт на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу. Маємо серйозні пошкодження. Роботу підприємства зупинено,

– пояснювали в Нафтогазі.

Тобто йдеться про значні пошкодження. Загалом відомо, що за початок 2026 року росіяни били по об'єктах компанії понад 40 разів. А за весь 2025 рік зафіксовано 229 ударів.

Чи буде дефіцит газу в Україні?

В етері каналу "Київ 24" Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, розповів, що дефіциту ресурсу не буде.

Однак він зазначив, що через зростання вартості газу будуть інші наслідки. Зокрема, промисловості доведеться скоротити споживання відповідного ресурсу. Те саме стосується власників авто.

До дефіциту навряд чи призведе, але до збільшення цін – так. Думаю, що люди просто менше купуватимуть газ, оскільки він буде дорогий. Мається на увазі, саме автолюбителі. Можливо, ще більше промислових підприємств будуть економити природний газ через його високу ціну. Загалом я не поділяю такі думки про апокаліпсис,

– пояснив експерт.

Зокрема, він прокоментував нинішні коливання на ринку. За словами Омельченка, за будь-якими ціновими стрибками йде стабілізація, а ринку потрібен час на адаптацію до нових реалій.

