Літні люди у Росії можуть втратити пенсії: Кремль вигадав новий план

У Росії погіршується не тільки економічна, але й соціальна ситуація. Це стосується багатьох галузей. Зокрема, зростає ціна комунальних платежів, вартість ліків та харчів.

Чому росіяни можуть втратити пенсії?

Це змушує літніх людей шукати додаткові джерела фінансування задля виживання на пенсії, про що повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

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Станом на сьогодні близько 7 мільйонів із 40,3 мільйона російських пенсіонерів продовжують працювати. Залишок людей пенсійного віку Кремль планує використати:

як резерв для ринку праці;

спосіб економії держбюджету.

Ельвіра Набіулліна, очільниця російського Центробанку, заявляла, що країна ще ніколи не відчувала такого гострого дефіциту робочої сили. А очільник Мінекономрозвитку Максим Рєшєтніков казав, що влада частково знайшла рішення – через працевлаштування пенсіонерів та людей передпенсійного віку.

Цікаво! Їм обіцяють перекваліфікацію, короткі курси та гнучкі графіки роботи.

Попри те, що середня тривалість життя росіян становить приблизно 74 роки, пенсіонери дійсно мають можливість отримати "другу молодість". Однак повернення до праці може швидко створити нові проблеми. Річ у тім, що основна нестача кадрів спостерігається за робітничими спеціальностями, на виробництвах, у медицині та логістиці.

Важко уявити, як літній інженер, уже маючи купу проблем зі здоров’ям, перекваліфікується на робітника і суттєво допоможе виробничому процесу,

– пояснили у СЗРУ.

Але навіть формальне залучення літніх людей на ринок праці дозволить російським урядовцям продемонструвати "ефективність" такого трудового ресурсу. А далі влада може прийняти таке рішення: якщо вони працюють, то пенсії їм не потрібні.

Якщо на початок 2027 року експеримент із зайнятості пенсіонерів дасть бодай якийсь результат, Госдума Росії готова знову порушити питання про "необхідність адаптації пенсійної системи до демографічних реалій,

– додали у розвідці.

Зверніть увагу! Влада країни заявить, зокрема, що населення саме довело, що хоче працювати довше.

Що ще відомо про проблеми у Росії

У Росії наразі виникло чимало проблем. Наприклад, паливна криза. Її, зокрема, вже визнала влада країни. Крім того, Міністерство енергетики Росії вже створило спеціальний галузевий штаб, який має забезпечити стабільну роботу паливно-енергетичного комплексу країни.

А відомий російський "Газпром" почав втрачати персонал. І це вперше за 7 років. Попереднє зниження було зафіксовано за підсумками 2018 року.

Деградація відбувається й у галузі російської авіації. На неї тиснуть західні санкції, дефіцит запчастин та скорочення доступу до західних технологій. Але найбільший удар "завдала" втрата міжнародних маршрутів між Європою та Азією.