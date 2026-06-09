Якщо він буде тільки підвищуватись, Москва буде змушена іти на непопулярні кроки. Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (NISS) Іван Ус, зазначивши, що Кремль вже дійшов до точки, коли у нього не має вибору.

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Що може змусити Росію завершити війну?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (NISS) зазначив, що згодом в Росії можуть ухвалити серйозні рішення, щоб відновити економіку: або перестати виплачувати пенсії, або заморозити гроші громадян на рахунках банках.

Така історія може відбутись не вперше – такі ж кроки вже робив Радянський Союз у січні 1991 року.

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Якщо це станеться, мені здається, не треба буде чекати 9 місяців, поки ця країна розвалиться. Це відбудеться значно раніше. Тому залишається питання, чи буде це в цьому році, чи в наступному,

– наголосив він.

Ус про завершення війни: дивіться відео

Ус зауважив, що в країні-агресорці також можуть спробувати зменшити зарплати бюджетникам, друкувати гроші, підвищувати податки і розпродувати золото. В Кремлі усвідомлюють, що такі заходи призведуть до фатальних наслідків. Зокрема, на думку головного консультанта, росіяни можуть наважитись вийти зі зброєю на бунт.

Цікаво, що в Інституті вивчення війни наголосили, що Москва приховує економічні проблеми. В Росії є проблеми з ліквідністю та накопиченням зовнішніх боргів, дефіцит робочої сили та погіршення ситуації у великому бізнесі.

Тим часом у виданні The Telegraph повідомили, що Україна вже почала операцію з примусу країни-агресорки до миру. Основний акцент є на виснаженні російської армії – атаки на логістичні шляхи, які ведуть до фронту. Також важливою складовою є стратегія ізоляції Криму, який має критичне значення для російської військової присутності на Півдні.