Если он будет только повышаться, Москва будет вынуждена идти на непопулярные шаги. Такое мнение 24 Каналу высказал главный консультант Национального института стратегических исследований (NISS) Иван Ус, отметив, что Кремль уже дошел до точки, когда у него нет выбора.

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Что может заставить Россию завершить войну?

Главный консультант Национального института стратегических исследований (NISS) отметил, что впоследствии в России могут принять серьезные решения, чтобы восстановить экономику: или перестать выплачивать пенсии, или заморозить деньги граждан на счетах банках.

Такая история может произойти не впервые – такие же шаги уже делал Советский Союз в январе 1991 года.

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Если это произойдет, мне кажется, не надо будет ждать 9 месяцев, пока эта страна развалится. Это произойдет значительно раньше. Поэтому остается вопрос, будет ли это в этом году, или в следующем,

– подчеркнул он.

Ус о завершении войны: смотрите видео

Ус отметил, что в стране-агрессоре также могут попытаться уменьшить зарплаты бюджетникам, печатать деньги, повышать налоги и распродавать золото. В Кремле осознают, что такие меры приведут к фатальным последствиям. В частности, по мнению главного консультанта, россияне могут решиться выйти с оружием на бунт.

Интересно, что в Институте изучения войны отметили, что Москва скрывает экономические проблемы. В России есть проблемы с ликвидностью и накоплением внешних долгов, дефицит рабочей силы и ухудшение ситуации в крупном бизнесе.

Между тем в издании The Telegraph сообщили, что Украина уже начала операцию по принуждению страны-агрессора к миру. Основной акцент на истощении российской армии – атаки на логистические пути, которые ведут к фронту. Также важной составляющей является стратегия изоляции Крыма, который имеет критическое значение для российского военного присутствия на Юге.