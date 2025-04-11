Російські клієнти одного з банків отримують доступ до виплат за замороженими активами

Клієнти російської філії американського Citibank почали отримувати купонні виплати за цінними паперами. Вони були заморожені в Європі через західні санкції, про що повідомляють російські юридичні фірми з посиланням на своїх клієнтів.

Росіяни почали отримувати доступ до виплат за замороженими активами

У Citibank наразі не надали коментарів щодо цієї інформації, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Агенція пише, що санкції Заходу, запроваджені у червні 2022 року проти Національного розрахункового депозитарію Росії, призвели до замороження активів російських інвесторів у європейських депозитаріях Euroclear та Clearstream. Зокрема близько 300 мільярдів доларів суверенних активів Росії було заморожено в рамках санкцій. Однак також постраждали мільйони приватних інвесторів.

З вечора 9 квітня клієнти Citibank почали отримувати купонні виплати та розрахунки, які довго вважалися замороженими,

– зазначають юристи компанії Wealth IQ.

Проте йдеться лише про Citibank у Росії та виключно про грошові кошти. Водночас їхній обсяг наразі невідомий.

Зокрема юридична фірма Delcredere повідомила, що отримала низку дозволів від Міністерства фінансів Бельгії на виведення заблокованих коштів клієнтів Citibank у Росії. Водночас Міністерство фінансів Бельгії відмовилось від коментарів, посилаючись на правила ЄС, які забороняють розкриття певної інформації, що стосується України.

Це переміщення коштів може бути унікальним, адже Citibank не підпадає під санкції та має прямий рахунок у системі Euroclear. Таке пояснення надала Олена Рязанова, заступниця директора юридичного департаменту Інвестиційного банку Сінара.

Важливо! Більшість великих російських банків не можуть здійснювати такі операції через санкції.