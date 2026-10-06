"Вибиті вікна та понівечені кабінети": російська атака пошкодила будівлю податкової

Росіяни атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атаки була пошкоджена адміністративна будівля.

Що відомо про атаку на адмінбудівлю у Кривому Розі

В адмінбудівлі розташоване Криворізьке управління податкового адміністрування підприємств Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, про що повідомили у Державній податковій службі.

На щастя, наші працівники і відвідувачі не постраждали,

– йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки вибиті вікна та понівечені кабінети в приміщенні.

Відповідні служби проводять оцінку пошкоджень.

Фото Державна податкова служба України

Фото Державна податкова служба України

Вживаються необхідні заходи для забезпечення подальшої роботи підрозділу податкової після атаки на Кривий Ріг.

Нагадаємо, що у серпні було пошкоджено одну з адміністративних будівель Головного управління Державної податкової служби у столиці. Але люди не постраждали внаслідок удару.

А у липні внаслідок масованої атаки було пошкоджено будівлю, де працювали підрозділи Головного управління Державної податкової служби у Київській області. Також пошкоджень зазнала точка доступу Бучанської податкової інспекції у Вишневому.