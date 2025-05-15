Понад 2 мільйони росіян припинили сплачувати борги по кредитним карткам
- Понад 2,35 мільйона росіян прострочили виплати за кредитними картками більш ніж на 30 днів, і ця цифра може зрости до 3,84 мільйона до кінця першого півріччя, що стане історичним максимумом.
- Зростання прострочень пов'язане з недоступністю кредитів готівкою та високою інфляцією, що змусило росіян частіше використовувати кредитні картки для повсякденних витрат, не завжди справляючись з навантаженням.
Росіяни почали гірше обслуговувати борги за кредитними картками. З початку поточного року понад 2,35 мільйона осіб прострочили виплати більш ніж на 30 днів.
Мільйони росіян припинили виплачувати борги по кредиткам
Таку інформацію оприлюднило Об’єднане кредитне бюро, пише 24 Канал з посиланням російські ЗМІ.
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Згідно з прогнозом ОКБ, до кінця першого півріччя кількість боржників може зрости до 3,84 мільйона. Це стане історичним максимумом для цього сегмента банківського ринку.
У половини всіх позичальників на ринку споживчого кредитування в Росії відкрито понад два чинних кредити,
– пояснила Анна Стогнієнко, старший проєктний лідер Frank RG.
Це можуть бути:
- кілька кредитних карт;
- поєднання кредитної картки з готівковим кредитом;
- заставною позикою;
- мікропозикою.
Якщо ж в таких клієнтів виникають фінансові труднощі, вони швидко опиняються в "прострочці".
На зростання прострочень за картками також вплинула недоступність кредитів готівкою. Наприклад, у 2024 році банки схвалили лише чверть заявок на споживчі кредити.
Це змусило росіян, на тлі високої інфляції, частіше використовувати доступні ліміти кредиток для повсякденних витрат, не завжди справляючись з борговим навантаженням,
– пишуть російські медіа.
Водночас у I кварталі 2025 року було активовано лише 550 тисяч кредитних карток, що є мінімальним показником з 2021 року. В ОКБ пояснюють це посиленням регулювання.
Водночас з другої половини 2024 року значно ускладнилися умови відкриття нових карт. Це призвело до зменшення як шансів повернення "неактивних" карток до використання, так і загального числа власників кредитних карт,
– йдеться у матеріалі.
У 2023 році портфель незабезпечених споживчих кредитів зріс на 16%, а у 2024 – на 11,2%. Значну частину цього зростання забезпечили кредитні картки, частка яких у загальному портфелі досягла 27%.
Зауважте! Цей інструмент виявився менш чутливим до підвищення ключової ставки – росіяни покривали повсякденні витрати картками, а вільні кошти тримали на депозитах, пояснювали в Центробанку.