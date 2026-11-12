Росія пошкодила Центр обслуговування платників податків: чи продовжує він працювати
Унаслідок чергового обстрілу одного з населених пунктів Вінницької області пошкоджень зазнала будівля місцевого Центру обслуговування платників. Потужна вибухова хвиля вибила вікна у приміщенні.
Що сталося у Вінницькій області
Жоден із працівників установи чи відвідувачів не постраждав, про що повідомили у Державній податковій службі.
Попри руйнування та наслідки ворожої атаки, податкова служба не зупиняє свою роботу і продовжує виконувати всі функції.
Зокрема, українцям нагадали про дистанційний формат взаємодії з державою. Отримати необхідні адміністративні послуги, замовити довідки чи подати декларацію можна повністю онлайн.
- Для цього підприємцям та фізичним особам достатньо скористатися Електронним кабінетом платника.
- Також можна завантажити на смартфон зручний мобільний застосунок "Моя податкова".
Це вже не вперше, коли росіяни завдають удару по податкових. Наприклад, у жовтні росіяни вдарили по будівлі податкової інспекції в місті Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки у стіні утворився отвір.
Також у жовтні ворог атакував будівлю Кременчуцької ДПІ Головного управління ДПС у Полтавській області.