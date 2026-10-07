Росія втретє за пів року атакувала великий комбінат під Києвом: виробництво зупинили

Київський картонно-паперовий комбінат 7 жовтня втретє за останні пів року зазнав російської ракетної атаки. На підприємстві серйозні руйнування, проте жертв вдалося уникнути.

Які наслідки атаки

Потужні вибухи внаслідок удару викликали масштабні пожежі, які довгий час приборкували надзвичайні служби, розповіли в пресслужбі Київського картонно-паперового комбінату.

Атака призвела також до серйозних пошкоджень на підприємстві. Руйнувань зазнали:

виробничі приміщення;

склади;

обладнання;

а також інженерні комунікації заводу.

На комбінаті зазначили, що через ворожий удар виробництво наразі повністю зупинили.

Однак найгіршого сценарію на Київському картонно-паперовому комбінаті вдалося уникнути.

Попри серйозні матеріальні збитки, для нас головне, що ніхто з наших працівників, які діяли згідно з безпековими інструкціями, не постраждав,

– наголосили на підприємстві.

Зауважте! Київський картонно-паперовий комбінат є одним із найбільших виробників целюлозно-паперової галузі країни. Підприємство випускає картон і гофротару для пакування, а також туалетний папір, паперові рушники та серветки. Зупинка такого гіганта безпосередньо вдарить по ринку санітарно-гігієнічної продукції.

Які атаки переживало підприємство раніше

Нагадаємо, до цієї атаки ворог вже двічі спрямовував свої ракети на Київський картонно-паперовий комбінат протягом останніх шести місяців.

14 березня 2026 року підприємство зазнало масштабної атаки. Тоді були пошкоджені промислові та адміністративні будівлі, виробничі потужності й інженерні мережі.

Згодом, 3 квітня, росіяни завдали повторного удару. Через атаку та необхідність ліквідувати її наслідки роботу виробничих потужностей тимчасово зупинили з міркувань безпеки.