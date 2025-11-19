Депутат Брянської обласної думи від "Єдиної Росії" Михайло Іванов запропонував запровадити для росіян новий штраф. Його розмір становитиме 40 тисяч рублів.

За що пропонують штрафувати росіян?

Штраф доведеться заплатити за розірвання шлюбу, пише 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "The Moscow Times".

З відповідною ініціативою Іванов виступив на сесії Всесвітнього російського народного собору. Одночасно парламентар запропонував виплачувати по 20 тисяч рублів громадянам, які вступають у шлюб.

Він зазначив: штраф за розлучення міг би стати "балансувальним фактором" в умовах обмеженого бюджету.

Будь-яка депутатська ініціатива обмежена (тоді потрібно запровадити штраф за розлучення хоча б 40 тисяч,

– пояснив свою позицію депутат.

Зауважте! Він висловився за закріплення в російському законодавстві заборони на "дискредитацію материнства і дитинства", наголосивши, що "вседозволеність потрібно заборонити".

Нагадаємо, що дефіцит бюджету зріс із 3,8 до 4,2 трильйона рублів за підсумками десяти місяців. Про це йшлося в іншому матеріалі медіа The Moscow Times".

У жовтні російський Мінфін, за попередньою оцінкою, витратив 3,4 трильйона рублів. І це при доходах у 3 трильйони. Хоча до цього два місяці – вересень та серпень – були профіцитними для бюджету.

Наприкінці 2025 року очікується традиційний пік витрат: "діру"в бюджеті заплановано на рівні 5,7 трильйона рублів, або 2,6% ВВП.

Цікаво! Цього року Мінфін Росії планує покривати зростаючу "діру" у бюджеті країни додатковим розміщенням держоблігацій. Програма збільшена на 2,2 трильйона рублів.

Що ще відомо про ситуацію у Росії?