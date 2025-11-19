Депутат Брянской областной думы от "Единой России" Михаил Иванов предложил ввести для россиян новый штраф. Его размер будет составлять 40 тысяч рублей.

За что предлагают штрафовать россиян?

Штраф придется заплатить за расторжение брака, пишет 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "The Moscow Times".

С соответствующей инициативой Иванов выступил на сессии Всемирного русского народного собора. Одновременно парламентарий предложил выплачивать по 20 тысяч рублей гражданам, которые вступают в брак.

Он отметил: штраф за развод мог бы стать "балансировочным фактором" в условиях ограниченного бюджета.

Любая депутатская инициатива ограничена (тогда нужно ввести штраф за развод хотя бы 40 тысяч,

– объяснил свою позицию депутат.

Заметьте! Он высказался за закрепление в российском законодательстве запрета на "дискредитацию материнства и детства", отметив, что "вседозволенность нужно запретить".

Напомним, что дефицит бюджета вырос с 3,8 до 4,2 триллиона рублей по итогам десяти месяцев. Об этом шла речь в другом материале медиа The Moscow Times".

В октябре российский Минфин, по предварительной оценке, потратил 3,4 триллиона рублей. И это при доходах в 3 триллиона. Хотя до этого два месяца – сентябрь и август – были профицитными для бюджета.

В конце 2025 года ожидается традиционный пик расходов: "дыру" в бюджете запланировано на уровне 5,7 триллиона рублей, или 2,6% ВВП.

Интересно! В этом году Минфин России планирует покрывать растущую "дыру" в бюджете страны дополнительным размещением гособлигаций. Программа увеличена на 2,2 триллиона рублей.

Что еще известно о ситуации в России?