У Росії медики повідомляють про суттєве скорочення доходів – у середньому на 25 – 30%. Водночас закривають десятки шахт по всій країні, а шахтарі недоотримують сотні мільйонів рублів зарплат.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Дивіться також Центробанк Росії знизив ключову ставку: що відбувається насправді

Як російські лікарі та шахтарі лишилися без зарплат?

У лікарні швидкої допомоги у Володимирі в січні персонал не отримав доплат за інтенсивність праці, а в лютому їм нарахували символічні виплати – близько 100 рублів "за якість". У підсумку щомісячні втрати склали приблизно 10 тисяч рублів, а річні – не менше 40 тисяч. Водночас у регіональному МОЗ заперечують факт скорочення зарплат.

Схожа ситуація спостерігається і в Суздалі. Там у районній лікарні тимчасово скасували доплати за стаж і кваліфікацію через перевитрати фонду оплати праці. Попри це, місцева влада продовжує заявляти про нібито зростання доходів медиків.

У Кургані в лікарні швидкої допомоги після зниження зарплат більш ніж на 10 тисяч рублів почалися звільнення, зокрема серед операційних медсестер. Офіційно це пояснили "невиконанням плану".

Попри заяви уряду про виділення 9,6 мільярдів рублів на підвищення зарплат у 2026 році, на місцях фіксують хвилю невдоволення та відтік кадрів.

Проблеми з виплатами зачепили й інші галузі. У Кемеровській області суд зобов’язав вугільну компанію "Північний Кузбас" виплатити 8,2 мільйонів рублів заборгованості перед працівниками при загальному боргу у 145 мільйонів.

У регіоні вже зупинено роботу щонайменше 19 шахт, понад 6 тисяч гірників втратили роботу, а бюджет недоотримав десятки мільярдів рублів податків.

У Якутії відкрили кримінальне провадження щодо компанії "АнтрацитІнвестПроект" через заборгованість із зарплат, яка перевищила 196 мільйонів рублів.

Тим часом в Москві сидять без інтернету