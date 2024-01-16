Конфіскація майна за критику війни в Україні: Росія вигадала нове покарання для населення

Пропозиція про внесення покарання за критику дій російських окупантів - вже отримала схвалення всіх російських силових структур. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За що саме будуть карати росіян

Зокрема, Комісія російського уряду підтримала також внесення змін до Кримінального кодексу Росії, які передбачають конфіскацію майна за критику дій російських окупантів під час вторгнення в Україну.

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А саме пропонується поширити це покарання на:

дії, вчинені з корисливих спонукань у рамках статті про дискредитацію армії ;

; про публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави.

Яким буде покарання за злочини проти держбезпеки

Відтак, за злочини, спрямовані проти держбезпеки – пропонується також застосувати покарання у вигляді позбавлення спеціального, військового чи почесного звання, класного чину та держнагород.

Зокрема, за останні два роки російський Слідчий комітет порушив 273 кримінальні справи за статтею "Про дискредитацію російської армії". А саме – за незгоду з діями окупаційних військ в Україні та публікацію будь-якої інформації про їх злочини.

Кримінальний кодекс Росії передбачає покарання за це у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Що відбувається з російською економікою