Яка ситуація з російською авіацією

Російський уряд затвердив виділення 12 мільярдів доларів для підтримки авіаційного сектору. Ці кошти мають бути використані на субсидії та кредити у цій галузі.

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Видатки на авіаційний сектор в Росії уже перевищують 547 мільярдів рублів. Це більш ніж під час кризи пандемії COVID-19.

Владімір Путін заявив, що до 2030 року російські підприємства мають виготовити більше 1000 літаків. Як показує практика, довіряти словам президента Росії не можна.

Відповідно до даних швейцарського постачальника авіаційних даних ch-aviation, зараз росіяни загалом використовують 991 літак. З них лише 405 – російського виробництва. Потрібно розуміти, що для комерційної авіації використовуються лише деякі з них.

Російські урядовці визначили, що протягом наступних років, акцент на авіаіндустрію буде значним. Зважаючи на територіальні особливості Росії, без авіації, деякі райони країни залишаться без постачання важливих товарів.

Путін готується до наступних вибрів. Вірогідно, він спробує здійснити "показові" дії, аби запевнити росіян, що санкції не вплинули на російську авіацію.

Як санкції вплинули на російську авіацію

Внаслідок санкцій, ключові запчастини для обслуговування авіаційної техніки в Росію не відправляються. У 2022 році світові лідери Airbus та Boeing не тільки обірвали постачання комплектуючих, а і відмовились сприяли роботі російського "Аерофлота".

З авіакомпаніями з Росії було розірвано контракти, щобільше, деякі міжнародні організації відізвали свої літаки з території країни-агресорки. Зараз російські літаки приймають лише у деяких країнах, зокрема у Туреччині.