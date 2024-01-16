За что именно будут наказывать россиян

В частности, Комиссия российского правительства поддержала также внесение изменений в Уголовный кодекс России предусматривают конфискацию имущества за критику действий российских окупантов во время вторжения в Украину.

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А именно предлагается распространить это наказание на :

действия, совершенные из корыстных побуждений в рамках статьи о дискредитации армии ;

; о публичных призывах для осуществления деятельности, направленной против безопасности государства.

Каким будет наказание за преступления против ГБ

Следовательно, за преступления, направленные против ГБ – предлагается также применить наказание в виде лишения специального, военного или почетного звания, классного чина и госнаград.

В частности, за последние два года российский Следственный комитет нарушил 273 уголовных дела по статье "О дискредитации русской армии". А именно – за несогласие с действиями оккупационных войск в Украине и публикацию любой информации об их преступлениях.

Заметьте! Уголовный кодекс России предусматривает наказание за это в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Что происходит с российской экономикой