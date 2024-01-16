За що саме будуть карати росіян
Зокрема, Комісія російського уряду підтримала також внесення змін до Кримінального кодексу Росії, які передбачають конфіскацію майна за критику дій російських окупантів під час вторгнення в Україну.
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А саме пропонується поширити це покарання на:
- дії, вчинені з корисливих спонукань у рамках статті про дискредитацію армії;
- про публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави.
Яким буде покарання за злочини проти держбезпеки
Відтак, за злочини, спрямовані проти держбезпеки – пропонується також застосувати покарання у вигляді позбавлення спеціального, військового чи почесного звання, класного чину та держнагород.
Зокрема, за останні два роки російський Слідчий комітет порушив 273 кримінальні справи за статтею "Про дискредитацію російської армії". А саме – за незгоду з діями окупаційних військ в Україні та публікацію будь-якої інформації про їх злочини.
Що відбувається з російською економікою
- Начальник ГУР Кирило Буданов висловив думку, що в Росії, усупереч прогнозам, виявилася сильна економіка та слабка армія.
- Через санкції країна-терористка не спроможна обслуговувати пасажирські літаки, які вона використовує для перевезення своїх громадян.
- Відповідно, Росії доводиться докладати чималих зусиль для того, щоб у третіх країнах знайти потрібні авіаційні деталі, а окрім зусиль – ще й 12 мільярдів доларів.