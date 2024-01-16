За що саме будуть карати росіян

Зокрема, Комісія російського уряду підтримала також внесення змін до Кримінального кодексу Росії, які передбачають конфіскацію майна за критику дій російських окупантів під час вторгнення в Україну.

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А саме пропонується поширити це покарання на:

дії, вчинені з корисливих спонукань у рамках статті про дискредитацію армії ;

; про публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави.

Яким буде покарання за злочини проти держбезпеки

Відтак, за злочини, спрямовані проти держбезпеки – пропонується також застосувати покарання у вигляді позбавлення спеціального, військового чи почесного звання, класного чину та держнагород.

Зокрема, за останні два роки російський Слідчий комітет порушив 273 кримінальні справи за статтею "Про дискредитацію російської армії". А саме – за незгоду з діями окупаційних військ в Україні та публікацію будь-якої інформації про їх злочини.

Зауважте! Кримінальний кодекс Росії передбачає покарання за це у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Що відбувається з російською економікою