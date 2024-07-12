Нафтова галузь Росії перебуває під подвійним ударом: економіст пояснив, у чому причина

Експорт російської нафти впав впродовж тижня до 7 липня до найнижчої позначки з початку повномасштабного вторгнення. Західні ЗМІ зазначають, що об'єктивних причин падіння поставок нафти з Росії немає.

Економіст Максим Блант пояснив 24 Каналу, що причини зниження експорту можуть бути різними – від робіт на нафтопроводах до заторів на залізниці, адже до порту нафту ще потрібно доставити. Проте робити висновки щодо скорочення видобутку чи експорту російської нафти наразі зарано.

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Прибутки скоротяться

Водночас через санкції доступ Росії до західного обладнання ускладнений. Саме через відсутність у неї можливості користуватися сучасними західними технологіями видобуток нафти на російській території буде скорочуватись.

У міру виснажування свердловин цей процес буде незворотним,

– підкреслив економіст.

Також завдяки санкціям Євросоюзу, Великої Британії та США проти тіньового флоту Росії, за допомогою якого вона намагається експортувати свою нафту, вдалося зупинити 53 танкери – це 7 – 8% від їхньої загальної кількості.

Крім того, удари України по російських НПЗ вплинули на скорочення обсягу нафтопереробки в Росії на 17%.

Тому, на думку економіста, російський нафтовий комплекс перебуває під подвійним ударом. З одного боку Москва не може збільшити експорт через те, що її тіньовий флот відстежують та відловлюють. З іншого боку – Росії не вдається більше переробляти нафти саме через удари по НПЗ.

Відповідно скоротяться прибутки нафтових компаній і зменшаться надходження податків до бюджету. Проте це відбудеться імовірно у другому півріччі 2024 року,

– припустив Максим Блант.

Нагадаємо, що зокрема Велика Британія посилила тиск на тіньовий флот Росії, запровадивши відповідних 50 санкційних позначень та специфікацій. Крім того, під обмеженням перебуватимуть також установи фінансової системи Росії та постачальники, які підтримують її військове виробництво.