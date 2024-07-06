Економіст Максим Блант розповів 24 Каналу, що санкції США проти нафтового ринку Росії мали певні успіхи. Однак, за його словами, зараз вони менш інтенсивні.

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Санкції проти Росії

Максим Блант наголосив, що введення санкцій проти нафтового ринку Росії непросте завдання для Європи та США. Він вважає, що всі побоюються схожих наслідків, які були у кінці 2021 року перед війною в Україні та на початку 2022 після початку російського вторгнення.

Тоді ціни на газ та нафту зросли. Було невідомо, як продовжуватиметься постачання із Росії. Вони (ЄС та США – 24 Канал) намагаються якимось чином контролювати цю ситуацію та поступово посилювати санкції проти російської нафти,

– зауважив економіст.

Він додав, що це поширена практика, адже, попри санкції проти Ірану, колись не було завдань повністю заборонити купівлю нафти там. Тому діяла програма, за якою відбувався обмін нафти на продовольство.