Чому доходи Росії ростуть
Це свідчить про те, що Заходу поки що не вдається кардинально змінити ситуацію з ефективністю запроваджених щодо Росії нафтогазових санкцій.
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За перші шість місяців 2024 року від продажу нафти й газу до федерального бюджету надійшло 5,698 трильйона рублів, що еквівалентно 65,12 мільярдам доларів.
Як змінювалися нафтові доходи Росії
З січня по червень 2023 року середня ціна бареля російської нафти була 52,5 долара. Водночас курс рубля знизився з 76,9 за 1 долар у січні до 90,8 рублів у червні, що дозволило збільшити рубльові надходження від продажу нафти й газу.
У травні надходження до бюджету від експорту енергоносіїв становили 794 мільярди рублів. Водночас надходження від податку на видобуток корисних копалин перевищили 1 трильйон рублів (порівняно з 631,6 мільярда рублів у травні минулого року).