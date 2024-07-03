Чому доходи Росії ростуть

Це свідчить про те, що Заходу поки що не вдається кардинально змінити ситуацію з ефективністю запроваджених щодо Росії нафтогазових санкцій.

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За перші шість місяців 2024 року від продажу нафти й газу до федерального бюджету надійшло 5,698 трильйона рублів, що еквівалентно 65,12 мільярдам доларів.

Важливо! Зростання доходів зумовлено підвищенням цін на нафту та ослабленням рубля. У першій половині року середня ціна на російську нафтову суміш Urals становила 69,1 долара за барель. А це вище за встановлений Заходом ціновий поріг у 60 доларів.

Як змінювалися нафтові доходи Росії

З січня по червень 2023 року середня ціна бареля російської нафти була 52,5 долара. Водночас курс рубля знизився з 76,9 за 1 долар у січні до 90,8 рублів у червні, що дозволило збільшити рубльові надходження від продажу нафти й газу.

У травні надходження до бюджету від експорту енергоносіїв становили 794 мільярди рублів. Водночас надходження від податку на видобуток корисних копалин перевищили 1 трильйон рублів (порівняно з 631,6 мільярда рублів у травні минулого року).

Цікаво! У федеральному бюджеті на 2024 рік російська влада заклала доходи від продажу нафти й газу в розмірі 10,7 трильйона рублів, що на 21% більше, ніж у 2023 році. Торік зниження цін на нафту і скорочення експорту газу призвели до зменшення доходів на 24%.