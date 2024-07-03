Почему доходы России растут

Это свидетельствует о том, что Западу пока не удается кардинально изменить ситуацию с эффективностью введенных в отношении России нефтегазовых санкций.

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За первые шесть месяцев 2024 года от продажи нефти и газа в федеральный бюджет поступило 5,698 триллиона рублей, что эквивалентно 65,12 миллиарда долларов.

Важно! Рост доходов обусловлен повышением цен на нефть и ослаблением рубля. В первой половине года средняя цена на российскую нефтяную смесь Urals составляла 69,1 доллара за баррель. А это выше установленного Западом ценового порога в 60 долларов.

Как менялись нефтяные доходы России

С января по июнь 2023 года средняя цена барреля российской нефти была 52,5 доллара. В то же время курс рубля снизился с 76,9 за 1 доллар в январе до 90,8 рубля в июне, что позволило увеличить рублевые поступления от продажи нефти и газа.

В мае поступления в бюджет от экспорта энергоносителей составили 794 миллиарда рублей. В то же время поступления от налога на добычу полезных ископаемых превысили 1 триллион рублей (по сравнению с 631,6 миллиарда рублей в мае прошлого года).

Интересно! В федеральном бюджете на 2024 год российские власти заложили доходы от продажи нефти и газа в размере 10,7 триллиона рублей, что на 21% больше, чем в 2023 году. В прошлом году снижение цен на нефть и сокращение экспорта газа привели к уменьшению доходов на 24%.