Може значно перевищити прогнози: Росії передбачають "страшний" дефіцит бюджету

Незбалансованість федерального бюджету Росії лише посилюється. Доходи значно "відстають" від графіка, а витрати випереджають його.

Що очікує на російський бюджет?

Навіть без урізання бюджетних витрат дефіцит може вдвічі перевищити заплановані 3,8 трильйона рублів, про що пише російське медіа "The Moscow Times".

Бюджет ризикує недоотримати не лише нафтогазові доходи. Через уповільнення економіки нижчими за план будуть надходження податку на прибуток і ПДВ. Про це попереджають в Інститут Гайдара.

За підсумками перших двох місяців, нафтогазові доходи скоротилися майже вдвічі – на 47%. Зростання цін на нафту через війну в Ірані покращить ситуацію, але терміни незрозумілі.

Якщо умови продажу російської нафти не покращаться, а курс рубля залишатиметься близько 80 рублів за долар, то російський бюджет може (за підсумками 2026 року) недоотримати до 2 трильйони рублів нафтогазових доходів.

Поки це вдається частково компенсувати коштом доходів, які є не нафтогазовими. Але зібрані за два місяці 3,9 трильйона рублів становлять тільки 12,6% від річного прогнозу, що свідчить про певне відставання від "графіка".

Зокрема надходження до бюджету від ПДВ у розмірі 17,5 трильйона рублів цьогоріч перебувають під питанням. На них впливають:

гальмування економіки;

відмінні від закладених у бюджет курс рубля;

інфляція.

Також незрозумілі перспективи збору ПДВ коштом розширення кількості компаній, які мають його сплачувати (з цього року поріг виручки, після якого потрібно переходити на ПДВ, знижено з 60 до 20 мільйона рублів),

– йдеться у матеріалі.

Схожа ситуація з податком на прибуток. Фінансові результати компаній останні два роки погіршувалися, і цьогоріч прибутки, найімовірніше, теж знизяться. Через уповільнення економіки бюджет недоотримати 100 – 120 мільярдів рублів податку на прибуток.

Зверніть увагу! За найгіршого сценарію не нафтогазові доходи федерального бюджету можуть становити близько 30 трильйона рублів за підсумками поточного року, а сукупні доходи – 37 трильйона рублів, що нижче за номінальний обсяг 2025 року.

Проте виконання видатків федерального бюджету відбувається з певним випередженням "графіка": за два місяці було витрачено 8,2 трильйона рублів, або 18,2% від річного плану (44,1 трильйона рублів) і на 5,8% більше, ніж торік.

Мінфін пояснює це авансуванням держконтрактів, але з огляду на типову для останніх років практику перевищення граничних обсягів бюджетних витрат, цього року витрати можуть бути збільшені, за оцінками Інституту Гайдара, приблизно на 1 трильйона рублів,

– пише медіа.

З урахуванням ризиків недобору доходів це може призвести до подвоєння дефіциту із запланованих 3,8 трильйона рублів. А з урахуванням попередніх подібних ініціатив і окреслених орієнтирів, йдеться про 1 – 2 трильйони рублів.

Зауважте! Навіть якщо витрати справді буде скорочено, дефіцит бюджету буде значно більшим за запланований.

Що ще відомо про бюджет Росії?

Російський уряд готує можливе скорочення всіх "несуттєвих" витрат у бюджеті цьогоріч на 10%. Про це пише Reuters.

Наразі для Кремля є дві проблеми – це падіння бюджетних доходів від продажу енергоносіїв, а також економічне уповільнення, що зменшує податкові надходження з інших секторів економіки.

Міністерство фінансів повідомило відомствам, які розподіляють бюджетні кошти, що є потреба скорочувати витрати. Зараз вони сидять і думають, що саме урізати,

– сказало одне з джерел Reuters.

Важливо! Ситуація з нафтою навряд буде довгостроковою. Тому чинна бюджетна ситуація вимагає скорочення витрат.

Що ще відомо про бюджет Росії?