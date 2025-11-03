Нові обставини – нові витрати: у Росії збільшилися закупки протезів на тлі війни в Україні

Російська влада різко збільшує закупівлі протезів. Так уряд країни-агресорки хоче забезпечити осіб з інвалідністю після війни проти України.

Скільки у Росії витратять на протези?

Зокрема у 2026 році бюджет Росії передбачає 98,16 мільярда рублів для забезпечення технічними засобами реабілітації для людей з інвалідністю, пише 24 Канал з посилання на Яніса Клюге, наукового співробітника Німецького інституту проблем міжнародної безпеки.

Якщо порівнювати з довоєнним періодом, то державні закупівлі протезів зросли утричі:

у 2020 – 2021 роки – виділяли по 33 мільярдів рублів щороку з бюджету; 2022 рік – сума зросла вже до 37,2 мільярда; у 2023-му – до 42,2 мільярда; у 2024-му – до 55,8 мільярда; а 2025 році – до 75,4 мільярда рублів.

Видання Moscow Times зазначає, що станом на кінець 2024 року 376 тисяч росіян отримали на фронті тяжкі поранення та отримали інвалідність. Ці дані оцінював Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS).

Загальні втрати російської армії за 2022 – 2024 роки, за розрахунками IISS, становили 783 тисячі осіб. З них 172 тисячі загинули, а 611 тисяч були поранені. А за даними Соціального фонду, у 2023 – 2024 роках загальна кількість осіб з інвалідністю у Росії зросла на 290 тисяч осіб, що є рекордом з 2005 року.

Цікаво! Водночас кількість "звичайних інвалідів" не зросла, як зазначив член Російської гільдії протезистів-ортопедів Тимур Гришин. З його слів, їм якраз стали набагато менше видавати зараз усіляких засобів реабілітації.

Як ще війна впливає на Росію?