Новые обстоятельства – новые расходы: в России увеличились закупки протезов на фоне войны в Украине
- В 2026 году Россия планирует потратить 98,16 миллиардов рублей на протезы для лиц с инвалидностью.
- С 2022 до 2024 года российская армия потеряла 783 тысячи человек, из которых 611 тысяч были ранены, что увеличило потребность в протезах втрое.
Российские власти резко увеличивают закупки протезов. Так правительство страны-агрессора хочет обеспечить лиц с инвалидностью после войны против Украины.
Сколько в России потратят на протезы?
В частности, в 2026 году бюджет России предусматривает 98,16 миллиардов рублей для обеспечения техническими средствами реабилитации для людей с инвалидностью, пишет 24 Канал со ссылкой на Яниса Клюге, научного сотрудника Немецкого института проблем международной безопасности.
Если сравнивать с довоенным периодом, то государственные закупки протезов выросли втрое:
- в 2020 – 2021 годы – выделяли по 33 миллиардов рублей ежегодно из бюджета;
- 2022 год – сумма выросла уже до 37,2 миллиарда;
- в 2023-м – до 42,2 миллиарда;
- в 2024-м – до 55,8 миллиарда;
- а 2025 году – до 75,4 миллиарда рублей.
Издание Moscow Times отмечает, что по состоянию на конец 2024 года 376 тысяч россиян получили на фронте тяжелые ранения и получили инвалидность. Эти данные оценивал Международный институт стратегических исследований (IISS).
Общие потери российской армии за 2022 – 2024 годы, по расчетам IISS, составили 783 тысячи человек. Из них 172 тысячи погибли, а 611 тысяч были ранены. А по данным Социального фонда, в 2023 – 2024 годах общее количество лиц с инвалидностью в России выросло на 290 тысяч человек, что является рекордом с 2005 года.
Интересно! В то же время количество "обычных инвалидов" не выросло, как отметил член Российской гильдии протезистов-ортопедов Тимур Гришин. По его словам, им как раз стали гораздо меньше выдавать сейчас всевозможных средств реабилитации.
Как еще война влияет на Россию?
- Россияне начали экономить на еде. В то же время их расходы на продукты никоим образом не уменьшились, а наоборот – увеличились.
- От ситуации страдают и различные отрасли в России. В частности логистика. Дело в том, что из-за войны против Украины страна находится в международной изоляции.
- Страдают и ранее прибыльные сферы и компании России. Среди них угольная промышленность, "Газпром", "РЖД" и др.