Ризики для російської економіки: як Кремль протистоїть санкціям
Джерело:The Hill
Очікувалось, що санкції спричинять занепад російської економіки. Однак, на практиці, зараз ситуація в Росії не є критичною.
Що зараз відбувається з російською економікою
Зараз економіка Росії послаблена. Особливо уразливим місцем Кремля є питання вартості енергоносіїв та збільшення потужностей військової промисловості.
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Маємо розуміти, що подальше зростання кількості підприємств військового спрямування у Росії, спричинить скорочення інших виробництв. Попри те, що санкції слабкі, відкидати їхній вплив не можна.Фонд Карнегі повідомляє, що у 2022 році на Росію наклали найбільшу кількість санкцій – понад 13 тисяч
Як змінилась ситуація в Росії після початку повномасштабного вторгнення:
- У 2022 році ВВП Росії знизився на 2%. У 2023 році економіка навпаки зросла.
- Збільшилась кількість виробництв зброї, це сприяло економічному зростанню.
- Була зафіксована ціна на нафтопродукти. Однак, вартість нафти і так не перевищила 60 доларів за барель, щобільше, була значно меншою, тому Росія успішно реалізовувала цю сировину.
Поширене пояснення хороших результатів Росії полягає в тому, що їй вдалося обійти більшу частину впливу санкцій,
– йдеться у матеріалі
Які ризики для російської економіки є зараз
Дослідники Джеффрі Зонненфельд і Стівен Тіаном вважають, що санкції продемонструють свою ефективність саме у довгостроковій перспективі. Не можна ігнорувати і те, що лише за перші два місяці 2024 року кількість корпоративних банкрутств у Росії зросла на 57% у порівнянні з тогорічними показниками.
Розуміємо, що найбільш ефективним впливом на Росію буде впровадження нових економічних санкцій. Значні обмеження мають стосуватися саме російських енергоносіїв.