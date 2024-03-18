Что сейчас происходит с российской экономикой

Сейчас экономика России ослаблена. Особенно уязвимым местом Кремля является вопрос стоимости энергоносителей и увеличение мощностей военной промышленности.

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Нужно понимать, что дальнейший рост количества предприятий военного направления в России, повлечет за собой сокращение других производств. Несмотря на то, что санкции слабые, отвергать их влияние нельзя.

Фонд Карнеги сообщает, что в 2022 году на Россию наложили наибольшее количество санкций – более 13 тысяч

Как изменилась ситуация в России после начала полномасштабного вторжения:

В 2022 году ВВП России снизился на 2%. В 2023 году экономика наоборот выросла.

Увеличилось количество производств оружия, это способствовало экономическому росту.

Была зафиксирована цена на нефтепродукты. Однако стоимость нефти и так не превысила 60 долларов за баррель, более того, была значительно меньше, поэтому Россия успешно реализовывала это сырье.

Распространенное объяснение хороших результатов России заключается в том, что ей удалось обойти большую часть влияния санкций,

– говорится в материале

Какие риски для российской экономики есть сейчас

Исследователи Джеффри Зонненфельд и Стивен Тианом считают, что санкции продемонстрируют свою эффективность именно в долгосрочной перспективе. Нельзя игнорировать и то, что только за первые два месяца 2024 года количество корпоративных банкротств в России выросло на 57% по сравнению с прошлогодними показателями.

Понимаем, что наиболее эффективным воздействием на Россию будет внедрение новых экономических санкций. Значительные ограничения должны касаться именно российских энергоносителей.