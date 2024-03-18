Що зараз відбувається з російською економікою

Зараз економіка Росії послаблена. Особливо уразливим місцем Кремля є питання вартості енергоносіїв та збільшення потужностей військової промисловості.

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Маємо розуміти, що подальше зростання кількості підприємств військового спрямування у Росії, спричинить скорочення інших виробництв. Попри те, що санкції слабкі, відкидати їхній вплив не можна.

Фонд Карнегі повідомляє, що у 2022 році на Росію наклали найбільшу кількість санкцій – понад 13 тисяч

Як змінилась ситуація в Росії після початку повномасштабного вторгнення:

У 2022 році ВВП Росії знизився на 2%. У 2023 році економіка навпаки зросла.

Збільшилась кількість виробництв зброї, це сприяло економічному зростанню.

Була зафіксована ціна на нафтопродукти. Однак, вартість нафти і так не перевищила 60 доларів за барель, щобільше, була значно меншою, тому Росія успішно реалізовувала цю сировину.

Поширене пояснення хороших результатів Росії полягає в тому, що їй вдалося обійти більшу частину впливу санкцій,

– йдеться у матеріалі

Які ризики для російської економіки є зараз

Дослідники Джеффрі Зонненфельд і Стівен Тіаном вважають, що санкції продемонструють свою ефективність саме у довгостроковій перспективі. Не можна ігнорувати і те, що лише за перші два місяці 2024 року кількість корпоративних банкрутств у Росії зросла на 57% у порівнянні з тогорічними показниками.

Розуміємо, що найбільш ефективним впливом на Росію буде впровадження нових економічних санкцій. Значні обмеження мають стосуватися саме російських енергоносіїв.