Економіка Росії слабшає: що впливає на неї найбільше

Російська економіка страждає не лише через введені санкції, але й через падіння ціни на нафту. Ці чинники зараз працюють одночасно. Відтак, якщо відбуватиметься подальше здешевлення нафти, то це завдасть нищівного удару по Росії.

Що впливає на російську нафту

Економіст Олег Пендзин розповів для 24 Каналу, що для російської економіки надзвичайно важлива ціна на нафту.

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Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Якби ціна на нафту була така низька, як зараз, але не було б санкцій, Росія б мала набагато більше можливостей для виживання. Я б не сказав, що краще одне чи друге.

Водночас економіст Ілля Несходовський для 24 Каналу зауважив, що росіяни навчилися обходити санкції. Вони продають нафту з більшими знижками, аніж зазвичай.

Ілля Несходовський Економіст, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Також санкції суттєво обмежували експортні можливості Росії в інших сферах: газ, вугілля, метал та інші види продукції.

Крім того, економіст додав, що нинішнє падіння цін на нафту це лише 40% негативного впливу на економіку Росії. А близько 60% негативного стану російської економіки припадає на санкції, які діяли в останні роки.

Зверніть увагу! Якщо нафта продовжить дешевшати, то фактор цін на нафту буде відігравати вирішальну роль. Влив цього чинника на російську економіку зросте до 80%.