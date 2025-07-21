Загроза повної зупинки: одна з галузей Росії може припинити виробництво

Російська металургія продовжує зазнавати втрат. Так у 2024 році виробництво сталі зменшилось на 8,6 %.

Що відомо про проблеми з металургією Росії?

Водночас у I кварталі 2025 року – ще на 7,2 %, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

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Водночас експортні ціни впали на 26 % у рублях. Крім того, внутрішній попит прогнозовано скоротиться до 39 мільйонів тонн проти 43–45 мільйонів торік.

Ба більше, зовнішні продажі також знижуються. Вони зменшилися на 6 мільйонів тонн або близько 10 % від обсягів 2024 року

Що відбувається на російських комбінатах? Великі виробники скорочують операції та фіксують збитки. Наприклад, Магнітогорський металургійний комбінат повідомив про зниження виробництва сталі на 18 %, а чавуну – на 9 %. До того ж продажі продукції впали на 11-20 %. А Новолипецький комбінат в I кварталі 2025 року зафіксував збитки на рівні 15,77 мільйона доларів, тоді як прибуток від продажів скоротився в 11 разів.

На цьому тлі найбільший акціонер "Северстали" Мордашов отримав 201,8 мільярда рублів дивідендів, із яких 200 мільярдів – від "Северстали". Водночас керівництво компанії публічно попереджає про загрозу повної зупинки виробництва в галузі,

– повідомили в СЗР України.

У Росії все ще звучать урядові заяви про можливе зниження податків для металургів і запуск інфраструктурних проєктів. Однак фіскальні обмеження та дефіцит бюджету ставлять під сумнів такі заходи.

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