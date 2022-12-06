Затор із танкерів у турецьких водах: що сталося після введення стелі цін, – Financial Time

Майже 20 танкерів застрягли в Туреччині через запровадження санкцій проти російської нафти. Анкара вимагає підтвердження страхового покриття від усіх танкерів.

Санкції почали працювати

Відповідно до санкцій ЄС, які набули чинності 5 грудня, танкерам, які завантажені російською сирою нафтою, заборонено отримувати доступ до західного морського страхування, якщо нафта не продається відповідно до граничної ціни у 60 доларів за барель.

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Відтак, близько 19 танкерів із російською сирою нафтою застрягли в територіальних водах Туреччини. Перший танкер прибув туди ще 29 листопада і чекає вже шість днів.

Обмеження можуть порушити глобальні потоки нафти

Затримка пов’язана з тим, щоіз підтвердженням чинності страхових виплат.

Першою ознакою того, що обмеження ціни може порушити глобальні потоки нафти за межі російського експорту, стали затори танкерів у турецьких водах.

Ба більше, страхові компанії з Росії нібито вже надали турецькій владі листи-підтвердження, а затримуються саме ті вантажовідправники, які мають страховку від західних компаній.

З відкритих даних стало відомо, що значна частина нафти на кораблях біля Туреччини походить з Казахстану. Казахстанська нафта надходить до російських портів по трубопроводу і не підпадає під санкції Заходу.

Зараз тривають конструктивні дискусії з відповідними органами влади, щоб спробувати вирішити ситуацію.

США усвідомлюють, як нова політика уряду Туреччини може ускладнити рух суден через турецькі протоки, і разом з Великою Британією підняли ці занепокоєння під час нещодавніх зустрічей з турецькими офіційними особами,

– заявив представник казначейства США.

танкери, що перевозять бензин та дизельне паливо, а не сиру нафту, пропускаються турецькою владою, оскільки санкції ЄС щодо цих видів палива набувають чинності лише в лютому.

Цікаво Треба сподіватися, що Путін "стрілятиме собі в ногу": Фурса про стелю ціни на російську нафту

Стеля цін на нафту

Минулого тижня країни G7 погодили "стелю цін" на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Цей рівень є значно щедрішим, аніж ті суми, які пропонували Польща та країни Балтії, але нижча, аніж пропозиції Греції та Мальти в 70 доларів.

Проте лідери ЄС домовилися про додаткові умови, спрямовані на покарання Москви, включаючи механізм, який дозволить переглядати ціну кожні два місяці. План також включає умову, що кожна нова ціна має бути щонайменше 5% нижче середніх ринкових ставок.