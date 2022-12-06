Пробка из танкеров в турецких водах: что произошло после введения потолка цен, – Financial Time

Около 20 танкеров застряли в Турции из-за введения санкций против российской нефти. Анкара требует подтверждения страхового покрытия всех танкеров.

Санкции начали работать

В соответствии с вступившими в силу 5 декабря санкциями ЕС танкерам, загруженным российской сырой нефтью, запрещено получать доступ к западному морскому страхованию, если нефть не продается в соответствии с предельной ценой в 60 долларов за баррель.

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Следовательно, около 19 танкеров с российской сырой нефтью застряли в территориальных водах Турции. Первый танкер прибыл туда еще 29 ноября и ждет уже шесть дней.

Ограничения могут нарушить глобальные потоки нефти

Задержка связана с тем, чтос подтверждением страховых выплат.

Первым признаком того, что ограничение цены может нарушить глобальные потоки нефти за пределы российского экспорта, стали пробки танкеров в турецких водах.

Более того, страховые компании из России якобы уже предоставили турецким властям письма-подтверждения, а задерживаются именно те грузоотправители, которые имеют страховку от западных компаний.

Из открытых данных стало известно, что значительная часть нефти на кораблях у Турции происходит из Казахстана. Казахстанская нефть поступает в российские порты по трубопроводу и не подпадает под санкции Запада.

Сейчас продолжаются конструктивные дискуссии с соответствующими органами власти, чтобы попытаться разрешить ситуацию.

США осознают, как новая политика правительства Турции может усложнить движение судов через турецкие проливы, и вместе с Великобританией подняли эти беспокойства во время недавних встреч с турецкими официальными лицами,

– заявил представитель казначейства США.

танкеры, перевозящие бензин и дизельное топливо, а не сырую нефть, пропускаются турецкими властями, поскольку санкции ЕС в отношении этих видов топлива вступают в силу только в феврале.

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Потолок цен на нефть

На прошлой неделе страны G7 согласовали "потолок цен" на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Этот уровень значительно щедрее, чем те суммы, которые предлагали Польша и страны Балтии, но ниже, чем предложения Греции и Мальты в 70 долларов.

Однако лидеры ЕС договорились о дополнительных условиях, направленных на наказание Москвы, включая механизм, позволяющий пересматривать цену каждые два месяца. План также включает условие, что каждая новая цена должна быть не менее 5% ниже средних рыночных ставок.