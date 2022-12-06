Как пишет The Wall Street Journal, потребительские цены выросли после полномасштабного вторжения России в Украину и решения страны-агрессора использовать энергоресурсы как оружие с целью подрыва европейской поддержки Киева. Ранее в этом году сбережения, накопленные во время пандемии COVID-19, а также снижение безработицы помогли европейским домохозяйствам компенсировать рост расходов, поддержав экономический рост.

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Европейцы стали покупать меньше товаров

Ситуация касательно потребительских расходов в еврозоне резко изменилась в октябре, – первом месяце сезона, когда многие домохозяйства начинают отапливать собственные дома.

В этом году стоимость отопления значительно выросла: цены на энергию для домохозяйств подскочили в среднем на 41,5% против прошлого года, несмотря на усилия правительств по защите потребителей. В ответ домохозяйства сократили свои расходы на розничные товары.

Так, статистическое агентство Европейского Союза зафиксировало средний спад продаж розничных товаров на 1,8% против сентября. Это наибольшее падение показателя в регионе с июля 2021 года.

В то же время, по информации Financial Times, розничные продажи в еврозоне снизились на 2,7% против октября 2021 года, однако все еще остаются выше уровня, зафиксированного в марте 2020 года, в начале пандемии COVID-19.

При этом наибольшее падение розничного товарооборота в октябре текущего года было зафиксировано в Австрии – на 4,6%. Также значительные снижения продаж товаров произошли в Германии (2,8%) и Франции (2,7%). Между тем, Испания была одной из немногих стран Евросоюза, где розничные продажи выросли, – на 0,4%.

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