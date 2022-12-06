Як пише The Wall Street Journal, споживчі ціни зросли після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та рішення країни-агресорки використати енергоресурси, як зброю, з метою підриву європейської підтримки Києва. Раніше цього року заощадження, накопичені під час пандемії COVID-19, а також зниження безробіття допомогли європейським домогосподарствам компенсувати зростання витрат, підтримавши економічне зростання.

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Європейці почали купувати менше товарів

Ситуація щодо споживчих витрат в єврозоні різко змінилась у жовтні, – першому місяці сезону, коли багато домогосподарств починають опалювати власні оселі.

Цьогоріч вартість опалення значно зросла: ціни на енергію для домогосподарств підскочили у середньому на 41,5% проти минулого року, попри зусилля урядів захистити споживачів. У відповідь домогосподарства скоротили свої витрати на роздрібні товари.

Так, статистичне агентство Європейського Союзу зафіксувало середній спад продажів роздрібних товарів на 1,8% проти вересня. Це є найбільшим падінням показника у регіоні з липня 2021 року.

Водночас, за інформацією Financial Times, роздрібні продажі в єврозоні знизилися на 2,7% проти жовтня 2021 року, проте все ще залишаються вищими за рівень, зафіксований у березні 2020 року, на початку пандемії COVID-19.

При цьому, найбільше падіння роздрібного товарообігу у жовтні поточного року зафіксували в Австрії – на 4,6%. Також значні зниження продажів товарів відбулись у Німеччині (2,8%) та Франції (2,7%). Тим часом Іспанія була однією із небагатьох країн Євросоюзу, де роздрібні продажі зросли, – на 0,4%.

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