США отримує нафту від росіян: як це відбувається

Після початку повномасштабного вторгнення, проти російських нафтопродуктів були введенні санкції. Проте, сировина з Росії продовжує активно продаватися.

Як російську нафту отримує США

Певна кількість російської нафти перебувала на Багамських островах ще у 2022 році. Нещодавно завод з США купив цю сировину.

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Аби обійти санкції, російську нафту змішували зі зразками з інших країн. Отримувана суміш вважається непідсанкційною сировиною.

Загалом нафтопереробний завод PBF Energy Inc у штаті Делавер імпортував 10 тисяч барелів російської нафти, саме завдяки описаному методу. Тобто, фактично, це підприємство не порушило санкції, але купувало сировину з Росії.

Що повідомили у американському підприємстві

Представники організації підкреслюють, що російська сировина потрапила на Багамські острови до 8 березня 2022 року. Тобто це не порушує теперішні санкції.

Купажування нафти різного походження не є новинкою. До того ж як заявляють у PBF Energy Inc, сумішей з російською сировиною була лише деяка кількість від загальної закупки.