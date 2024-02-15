Как российскую нефть получает США
Определенное количество российской нефти находилось на Багамских островах еще в 2022 году. Недавно завод из США купил это сырье.
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Чтобы обойти санкции, российскую нефть смешивали с образцами из других стран. Получаемая смесь считается неподсанкционным сырьем.
В общем нефтеперерабатывающий завод PBF Energy Inc в штате Делавэр импортировал 10 тысяч баррелей российской нефти, именно благодаря описанному методу. То есть, фактически, это предприятие не нарушило санкции, но покупало сырье из России.
Что сообщили в американском предприятии
Представители организации подчеркивают, что российское сырье попало на Багамские острова до 8 марта 2022 года. То есть это не нарушает нынешние санкции.
Купажирование нефти различного происхождения не является новинкой. К тому же как заявляют в PBF Energy Inc, смесей с российским сырьем было лишь некоторое количество от общей закупки.