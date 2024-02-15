Как российскую нефть получает США

Определенное количество российской нефти находилось на Багамских островах еще в 2022 году. Недавно завод из США купил это сырье.

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Чтобы обойти санкции, российскую нефть смешивали с образцами из других стран. Получаемая смесь считается неподсанкционным сырьем.

В общем нефтеперерабатывающий завод PBF Energy Inc в штате Делавэр импортировал 10 тысяч баррелей российской нефти, именно благодаря описанному методу. То есть, фактически, это предприятие не нарушило санкции, но покупало сырье из России.

Что сообщили в американском предприятии

Представители организации подчеркивают, что российское сырье попало на Багамские острова до 8 марта 2022 года. То есть это не нарушает нынешние санкции.

Купажирование нефти различного происхождения не является новинкой. К тому же как заявляют в PBF Energy Inc, смесей с российским сырьем было лишь некоторое количество от общей закупки.

Обратите внимание! Несмотря на то, что санкции против России вводятся довольно активно, не все из них действенны. В частности российская нефть активно продается в мире. Вопреки установленному ценовому потолку на сырье из России, оно приносит значительную прибыль Кремлю.