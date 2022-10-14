США назвали граничну ціну на російську нафту: як ці обмеження вплинуть на Росію

Мінфін США пропонує обмежити ціни на експорт російської нафти до 60 доларів за барель. Наразі потрібно більше деталей щодо цих обмежень, щоб зрозуміти, наскільки вони вдарять по російському бюджету.

Про це 24 каналу розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. За його словами, важливо знати, на якому етапі почнуть діяти обмеження на російську нафту.

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Існує кілька цін на російську нафту

Як наголошує Корольчук, продаж російської нафти відбувається у кілька етапів. До прикладу, компанія Роснєфть реалізує по одній ціні нафту для свого трейдера, який перепродає її гуртом міжнародному трейдеру. Згодом він вже продає цей енергоресурс іншим компаніям.

Є чотири ціни (перша – собівартість російської нафти – 24 канал). Якщо ціна у 60 доларів стоятиме для Роснєфті, то це – одна історія. Якщо для останнього трейдера – то інша історія,

– зазначив Корольчук.

На його думку, після введення обмежень Росія спробує замістити частину нафти на азійський ринок. Також окупанти спробують реалізувати сірі схеми, за якими ще певна кількість нафти все ж піде на ринок.

Однак цілком реально, що деякі обсяги нафти Росія перестане постачати. Це може спричинити певні труднощі на ринку.

У будь-якому разі частина нафти вийде з ринку. Вони припинять її постачати. Це зашкодить ринку, бо ціна почне зростати. Також це може вплинути на стабільність постачання в цілому на світовому ринку. Бо Росія все ж великий учасник ринку нафти,

– вважає Корольчук.

Чи "вдарить" обмеження цін на нафту на російський бюджет – думка Корольчука: дивіться відео

Обмеження цін на російську нафту: коротко