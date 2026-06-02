Російський експорт нафти б'є рекорди з 2022 року: на що вплинули українські атаки по НПЗ

Через українські атаки по нафтопереробних заводах Росія вимушено експортує нафту на світовий ринок. Після атак дронів замість переробки нафту відправляють на зовнішній ринок.

Що відомо про експорт російської нафти?

Про те, чому Кремль збільшив вивезення нафти, пише Bloomberg.

Як зазначає видання, від початку 2026 року обсяг постачань з Росії становив 3,46 мільйона барелів/день. Такий показник на 120 тисяч барелів/день більший, ніж у 2025 році.

Зокрема значення перевищують середньомісячні показники за кожен рік від лютого 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення.

У виданні пояснюють, що поставки відновилися після періоду спаду. Він був пов'язаний з українськими ударами по ключових експортних об'єктах Чорного та Балтійського морів.

Нині Київ продовжує атакувати російські нафтопереробні заводи та нафтоперекачувальні станції. Тож, ймовірно, саме удари України змушують Росію відправляти нафту за кордон, а не залишати на місцеву переробку.

До того ж, за даними видання, Москва має готовий ринок для своєї нафти. Адже після початку війни в Ірані та закриття Ормузької протоки зупинилися постачання з Перської затоки. А це майже 15 мільйонів барелів на добу.

Тож, світові НПЗ почали шукати альтернативні шляхи для постачання нафти. Водночас ціна на російську нафту пішла вгору. А Трамп призупинив санкції проти російських постачань нафти на тлі складної геополітичної ситуації.

Щоденні постачання Росії протягом останніх чотирьох тижнів перевищують значення першого кварталу майже на 300 тисяч барелів.

Зокрема в морі зростає загальний обсяг російських вантажів. Наприклад, у неділю, було зафіксовано 124 мільйони барелів нафти. Це на 25% перевищує мінімальний показник середини квітня.

Водночас моніторинги танкерів підтверджують, що кораблі не простоюють в морі, а йдуть на транзит.

Що відомо про ситуацію з пальним в Росії?

Раніше повідомлялося, що через атаки українських БпЛА на російські НПЗ, деякі заводи призупиняють роботу. Водночас на цьому тлі деякі фахівці попереджають про дефіцит пального у країні.

Зокрема раніше стало відомо, що на окупованих територіях України, російська влада почала обмежувати продаж пального. Йдеться про Крим та Донецьку область. Подекуди на АЗС пального не було взагалі, десь – бензин продають лише за талонами й лімітами.

Проте проблема на паливному ринку, схоже, поширюється і на саму Росію. У Новій Москві на деяких АЗС уже з'явилися спеціальні оголошення. Там йдеться про обмеження продажу бензину – до 60 літрів і дизельного пального – до 100 літрів на одну людину.