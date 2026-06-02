Что известно об экспорте российской нефти?

О том, почему Кремль увеличил вывоз нефти, пишет Bloomberg.

Смотрите также Новые санкции ЕС против России: что известно о 21-м пакете ограничений

Как отмечает издание, с начала 2026 года объем поставок из России составил 3,46 миллиона баррелей/день. Такой показатель на 120 тысяч баррелей/день больше, чем в 2025 году.

В частности значения превышают среднемесячные показатели за каждый год от февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

В издании объясняют, что поставки возобновились после периода спада. Он был связан с украинскими ударами по ключевым экспортным объектам Черного и Балтийского морей.

Сейчас Киев продолжает атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтеперекачивающие станции. Поэтому, вероятно, именно удары Украины заставляют Россию отправлять нефть за границу, а не оставлять на местную переработку.

К тому же, по данным издания, Москва имеет готовый рынок для своей нефти. Ведь после начала войны в Иране и закрытия Ормузского пролива остановились поставки из Персидского залива. А это почти 15 миллионов баррелей в сутки.

Поэтому, мировые НПЗ начали искать альтернативные пути для поставок нефти. В то же время цена на российскую нефть пошла вверх. А Трамп приостановил санкции против российских поставок нефти на фоне сложной геополитической ситуации.

Ежедневные поставки России в течение последних четырех недель превышают значение первого квартала почти на 300 тысяч баррелей.

В частности в море растет общий объем российских грузов. Например, в воскресенье, было зафиксировано 124 миллиона баррелей нефти. Это на 25% превышает минимальный показатель середины апреля.

В то же время мониторинги танкеров подтверждают, что корабли не простаивают в море, а идут на транзит.

Что известно о ситуации с топливом в России?

Ранее сообщалось, что из-за атак украинских БпЛА на российские НПЗ, некоторые заводы приостанавливают работу. В то же время на этом фоне некоторые специалисты предупреждают о дефиците топлива в стране.

В частности ранее стало известно, что на оккупированных территориях Украины, российские власти начали ограничивать продажу топлива. Речь идет о Крыме и Донецкой области. Кое-где на АЗС горючего не было вообще, где-то – бензин продают только по талонам и лимитам.

Однако проблема на топливном рынке, похоже, распространяется и на саму Россию. В Новой Москве на некоторых АЗС уже появились специальные объявления. Там говорится о ограничении продажи бензина – до 60 литров и дизельного топлива – до 100 литров на одного человека.