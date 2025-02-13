Як українські дрони та санкції США вплинули на видобуток нафти в Росії

Росія буде вимушена скоротити видобуток нафти протягом наступних декількох місяців. Зокрема, через регулярні атаки українських дронів.

Чому Росія буде скорочувати видобуток нафти

Своєю чергою, санкції США ускладнюють доступ Росії до танкерів для поставок в Азію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зверніть увагу! Ще у минулому місяці США впровадили санкції проти 180 російських танкерів.

Водночас Україна збільшує кількість атак безпілотниками, щоб укріпити свої позиції на переговорах, які могли б бути ініційовані завдяки тиску Трампа на Путіна. Американський президент напередодні зробив заяву про бажання завершити російсько-українську війну.

Трамп навіть пообіцяв ввести нові санкції проти Росії, якщо російська сторона не буде прагнути наблизити мир між Росією та Україною.

Як може скоротитись видобуток нафти в Росії

Керівники російських нафтових компаній прогнозують уповільнення видобутку нафту через падіння експорту та скорочення обсягів переробки. Річ у тім, що в Росії мало можливостей для зберігання цієї сировини.

Вказані керівники компаній вважають, що ситуація розвиватиметься так:

спочатку відбуватиметься незначне скорочення видобутку;

протягом наступних місяців видобуток має опуститись до рівня – менш як 9 мільйонів барелів на добу.

Зауважте! Зараз Росія не оприлюднює дані про свій експорт.