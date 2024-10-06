Продаж світла, часті відключення та ремонт енергооб'єктів: куди сягнула "рука Кремля"

Ситуація з електроенергією є однією із тем, яка викликає чимало обговорень. Особливе місце для цих обговорень займають соцмережі, де найчастіше можна почути про нібито експорт електроенергії, або ж тривалі відключення. Найчастіше схожі обурення підкріплюються ще й російськими наративами, які підривають авторитет енергетиків.

Що найбільше цікавить людей про електроенергію

Росіяни продовжують атакувати об'єкти української енергосистеми. Одні із наймасовіших атак на енергооб'єкти були цього літа, у період з червня по серпень.

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Крім обстрілів, Росія продовжує активно застосовувати ІПСО для дискредитації дій, таких як подолання кризи в енергетиці та підготовка до зимового періоду. Відтак це негативно впливає на настрої в суспільстві. Наслідками ворожих дій стають соцмережі, а швидше – коментарі, які залишають люди під постами щодо вимкнень світла, імпорту електроенергії чи роботи енергетичних підприємств.

Для аналізу найбільш поширених питань 24 Канал дослідив, що пишуть в коментарях одній із найбільших приватних інвесторів енергетичної галузі України – ДТЕК. Не важко здогадатися, що окрім людей, коментарі залишають й боти.

Один із найперших коментарів, на які натрапляємо, стосувався того, чому не можна купити більше ППО для захисту енергооб'єктів.

Утім, таку техніку просто не купити, зайшовши в магазин та обравши товар. Енергетики цього зробити просто не можуть, водночас Україна постійно працює із партнерами для того, щоб збільшити кількість ППО.

Зверніть увагу! Ще торік речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (на сьогодні вже колишній речник, – 24 Канал), пояснив під час ефіру телемарафону, що систему протиповітряної оборони можуть продати лише за погодженням урядів країн.

Хвилює людей й те, чому ж так довго ремонтуються після масових російських атак теплоелектростанції.

Однак відновити або ж зремонтувати таку станцію з нуля не просто. На офіційній сторінці ДТЕК в TikTok, у рубриці "Простими словами", пояснюють, що один лише трансформатор важить 200 тонн, а це як Статуя Свободи в США. Водночас після руйнування обладнання на місці станції залишаються сотні та тисячі тонн завалів.

Ба більше, кожне енергообладнання виготовляють за індивідуальним замовленням. Тож один трансформатор можуть робити 8 – 12 місяців, а на ремонт ТЕС знадобиться чимало грошей. В ДТЕК планують до кінця цього року інвестувати у ремонти 3,8 мільярда гривень.

Вічним питанням також залишається продаж електроенергії.

Ще раніше 24 Канал пояснював, що на сьогодні кожен може перевірити на сайті ENTSO-E, перейшовши на вкладку Scheduled Commercial Exchanges, куди саме направляється електроенергія та в якій кількості. Відтак стає зрозуміло, що будь-які перетоки електроенергії – це лише так званий "транзит" світла, який відбувається через територію України, але не залишається в ній.

Не втомлюються пояснювати й в ДТЕК, що Україна має суттєвий дефіцит електроенергії й не експортує її ще з 12 травня цього року.

Пояснюють в ДТЕК й чому відключень більше, ніж минулого року.

Варто зауважити, що з тогорічних російських обстрілів не вдалося повністю відновити енергосистему. Крім того, в України на сьогодні вже немає резервних потужностей, які були у 2022 – 2023 роках. Отже, нові обстріли влітку 2024 року лише погіршили ситуацію.

За словами президента України Володимира Зеленського під час виступу на відкритті берлінської Конференції з відновлення України, Росія зруйнувала вже 9 гігаватів потужності. Водночас пік споживання електроенергії минулої зими склав 18 гігаватів на добу, тобто половини генерації вже немає.