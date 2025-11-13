Вперше за 17 років: компанії однієї з російських галузей перебувають на межі банкрутства

Російські транспортні компанії почали масово залишати ринок вантажних перевезень. Причиною стало зростання собівартості та різке зниження рентабельності.

Що відбувається з російськими компаніями?

Близько 6,7 тисяч перевізників перебувають у процесі ліквідації або банкрутства, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "The Moscow Times".

За даними асоціації "АвтоГрузЕкс", це вже призвело до дефіциту пропозиції на ринку, який спостерігається з кінця жовтня. Головна причина – перевізники просто не витримують фінансово.

Середня собівартість зараз становить близько 85–86 рублів за кілометр, тоді як тарифи відновилися лише до 74,7 рубля,

– сказав власник мережі дилерських центрів комерційного транспорту "Альянс Тракс" Олексій Іванов.

На цьому тлі перевізникам дедалі складніше сплачувати лізингові внески. Тому з кінця минулого року спостерігається масове повернення техніки.

Такої ситуації не було останні 17 років. Обсяги вилученої техніки б’ють рекорди та з червня 2025 року щомісяця зростають на 20%,

– заявив засновник компанії "Лідер Транс" Михайло Устюжанін.

Крім зростання собівартості, додатковий тиск на галузь чинитиме підвищення утилізаційного збору. З 1 січня 2026 року він зросте ще на 10% – майже до 3 мільйонів рублів за магістральний тягач вантажопідйомністю до 20 тонн.

За умови щорічної індексації ставки на 10 – 20% до 2030 року придбання автомобілів іноземних виробників стане економічно невигідним для багатьох перевізників, що ускладнить оновлення автопарків і може призвести до подальшого скорочення перевізних потужностей. Крім того, з 1 січня 2026 року російські перевізники більше не зможуть працювати за патентною системою оподаткування.

Важливо! Це збільшить фінансове навантаження на тисячі транспортних компаній. На цьому тлі не менш ніж 7% із них можуть залишити ринок.

Нагадаємо, що на роботу компаній також впливають західні санкції. Про це повідомили в українській розвідці.

Наприклад, 78 % російських компаній мали негативні наслідки обмежень. Понад половину – 60 % – відчувають серйозний тиск, що ускладнює роботу. А 19 % бізнесів зазнали критичних втрат, тому були змушені пройти повну реорганізацію.

Серед самих російських компаній панує песимізм: майже 60 % очікують лише часткове послаблення санкцій протягом найближчих 3 – 5 років, а понад третина (37 %) сподівається на зміни вже наступного року – проте визнають, що повного зняття обмежень не передбачається,

– йдеться у повідомленні.

Зауважте! Зокрема компанії активно вигадують "обхідні" схеми.

Що ще відомо про російські компанії?