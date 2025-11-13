Впервые за 17 лет: компании одной из российских отраслей находятся на грани банкротства
- Около 6,7 тысяч российских транспортных компаний находятся в процессе ликвидации или банкротства из-за роста себестоимости и снижения рентабельности.
- С 1 января 2026 года повысится утилизационный сбор и изменится система налогообложения, что может привести к дальнейшим проблемам в отрасли и сокращению рынка.
Российские транспортные компании начали массово покидать рынок грузовых перевозок. Причиной стал рост себестоимости и резкое снижение рентабельности.
Что происходит с российскими компаниями?
Около 6,7 тысяч перевозчиков находятся в процессе ликвидации или банкротства, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "The Moscow Times".
По данным ассоциации "АвтоГрузЭкс", это уже привело к дефициту предложения на рынке, который наблюдается с конца октября. Главная причина – перевозчики просто не выдерживают финансово.
Средняя себестоимость сейчас составляет около 85–86 рублей за километр, тогда как тарифы восстановились лишь до 74,7 рубля,
– сказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта "Альянс Тракс" Алексей Иванов.
На этом фоне перевозчикам все сложнее платить лизинговые взносы. Поэтому с конца прошлого года наблюдается массовый возврат техники.
Такой ситуации не было последние 17 лет. Объемы изъятой техники бьют рекорды и с июня 2025 года ежемесячно растут на 20%,
– заявил основатель компании "Лидер Транс" Михаил Устюжанин.
Кроме роста себестоимости, дополнительное давление на отрасль будет оказывать повышение утилизационного сбора. С 1 января 2026 года он вырастет еще на 10% – почти до 3 миллионов рублей за магистральный тягач грузоподъемностью до 20 тонн.
При условии ежегодной индексации ставки на 10 – 20% до 2030 года приобретение автомобилей иностранных производителей станет экономически невыгодным для многих перевозчиков, что затруднит обновление автопарков и может привести к дальнейшему сокращению перевозочных мощностей. Кроме того, с 1 января 2026 года российские перевозчики больше не смогут работать по патентной системе налогообложения.
Важно! Это увеличит финансовую нагрузку на тысячи транспортных компаний. На этом фоне не менее 7% из них могут покинуть рынок.
Напомним, что на работу компаний также влияют западные санкции. Об этом сообщили в украинской разведке.
Например, 78% российских компаний имели негативные последствия ограничений. Более половины – 60 % – испытывают серьезное давление, что затрудняет работу. А 19 % бизнесов понесли критические потери, поэтому были вынуждены пройти полную реорганизацию.
Среди самих российских компаний царит пессимизм: почти 60 % ожидают лишь частичное ослабление санкций в течение ближайших 3 – 5 лет, а более трети (37 %) надеется на изменения уже в следующем году – однако признают, что полного снятия ограничений не предвидится,
– говорится в сообщении.
Заметьте! В частности компании активно придумывают "обходные" схемы.
Что еще известно о российских компаниях?
- Российским компаниям все труднее платить вовремя "по кредитам". В частности, по состоянию на октябрь 2025 года 24% российских компаний просрочили платежи по кредитам.
- Причиной таких событий является замедление экономики и высокие процентные ставки. Кроме того, растет риск дефолтов.