Мільярди в обмін на мовчання: як Путін зробив російських олігархів союзниками війни

За час повномасштабної війни Росії проти України кількість російських мільярдерів зросла до рекордного рівня. Однак за часів правління глави Кремля Володимира Путіна більшість олігархів втратили свій політичний вплив і тепер сумлінно виконують накази диктатора.

Як діє Путін щодо олігархів?

Санкції Заходу не перетворили російських олігархів на опонентів Путіна. А його політика "батога та пряника", навпаки, зробила російських багатіїв мовчазними прихильниками режиму, передає 24 Канал з посиланням на BBC.

Видання приводить для прикладу історію колишнього банкіра-мільярдера Олега Тінькова, який добре відчув на собі путінський "батіг".

Після того як Тіньков назвав війну "божевільною", вже наступного дня його топменеджерам зателефонували з Кремля в повідомили, що Тінькофф Банк має розірвати усі зв'язки із засновником. В іншому випадку другий за величиною на той момент банк просто націоналізують.

Я не міг обговорювати ціну. Це було як із заручником: береш те, що пропонують. Торгуватися було неможливо,

– розповів Тіньков для New York Times.

У підсумку за тиждень банк Тінькова продали усього за 3% від його реальної вартості компанії, пов'язаній з Путіним. А сам бізнесмен вирішив за краще залишити Росію.

Інший впливовий олігарх, Борис Березовський, який стверджував, що саме він допоміг Путіну стати президентом у 2 000 році, пізніше попросив за це вибачення.

Я не побачив у ньому майбутнього жадібного тирана й узурпатора, який розтопче свободу та зупинить розвиток Росії,

– заявив Березовський у 2012 році.

Трохи більше ніж через рік його знайшли мертвим у Великій Британії, а обставини смерті росіянина були загадковими.

Як Путін змусив олігархів працювати на війну?

Така політика Кремля фактично знищила політичний вплив російських олігархів. Тому, коли за кілька годин після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Путін зібрав найбагатших бізнесменів у Кремлі, ніхто йому не заперечував.

Варто зазначити, що статки мільярдерів Росії у перші місяці війни зазнали серйозного удару через санкції та ослаблення рубля. Сукупно багатії втратили 263 мільярди доларів – у середньому 27% активів кожен.

Однак пізніше вони почали заробляти великі гроші на війні. Щедрі витрати на оборону стимулювали економіку Росії у 2023 та 2024 роках більш ніж на 4% на рік.

У підсумку, за підрахунками Forbes, у 2024 році більш як половина російських мільярдерів у той чи інший спосіб брали участь у забезпеченні армії або отримували вигоду від війни.

І це навіть без урахування тих, хто не залучений напряму, але все одно потребує певних відносин із Кремлем. Можна сказати, що будь-хто, хто веде бізнес у Росії, мусить мати зв’язок із владою,

– зауважив аналітик Джакомо Тоньїні.

Водночас ті, хто й розглядав можливість виїхати з Росії, не змогли це зробити через західні санкції. Тому після початку війни майже всі російські багатії мовчать і працюють на Путіна.

Активи потрапили під санкції, рахунки заморозили, майно конфіскували. Усе це фактично допомогло Путіну мобілізувати мільярдерів, їхні активи та гроші для підтримки воєнної економіки,

– додав Олександр Коляндр із Центру аналізу європейської політики (CEPA).

Разом з тим після виходу з Росії іноземних компаній від початку вторгнення їхнє місце швидко заповнили лояльні до Путіна бізнесмени, скупивши надприбуткові активи майже за безцінь. У підсумку глава Кремля отримав нову когорту впливових та лояльних до його політики багатіїв. І їм знову ж таки вигідна війна проти України.

Варто знати! У 2025 році Росія встановила рекорд за кількістю мільярдерів – 140 осіб у списку Forbes. Скупний статок російських багатіїв сягнув 580 мільярдів доларів, що лише на 3 мільярди менше за максимум, що був перед вторгненням.

Як російські олігархи допомагають Путіну у війні?