Танкер Agioi Fanendes, який перевозить 40 тисяч тонн російського дизельного пального, несподівано кинув якір біля східного узбережжя США. Зокрема, судно під прапором Мальти мало доставити вантаж ще 7 листопада.

Чому судно з пальним зупинилося біля берегів Америки

Розвантаження танкера наразі заблоковане, про що свідчать дані судноплавства від LSEG, пише Reuters.

Грецька компанія Eastmed, яка управляє танкером, повідомила, що судно перейшло у статус очікування.

Щодо пункту призначення судна нічого не змінилося: воно й досі очікує на розпорядження,

– зазначили представники компанії.

У матеріалі пояснили, що під час рейсу судна можуть неодноразово змінювати заявлений пункт призначення або переходити в статус "очікування розпоряджень". Це може відбуватися, якщо потенційна угода зривається, плани змінюються або оператор не бажає розкривати запланований пункт призначення.

Затримка виникла через жорстку позицію місцевої влади, яка відмовляється фінансувати військову машину Кремля. Губернаторка штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл публічно застерегла порти від приймання російського дизеля.

Зауважте! Вона попередила, що імпорт підсанкційного пального загрожує компаніям "суворими" кримінальними покараннями.

Минулого місяця президент Дональд Трамп оголосив про несподівану угоду з Москвою щодо імпорту дизельного пального з Росії – з метою зниження цін на АЗС напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Танкер Agioi Fanendes під прапором Мальти завантажив 40 тисяч метричних тонн дизельного пального з наднизьким вмістом сірки в російському балтійському порту Приморськ 22 жовтня.

Очікуваною датою доставки вантажу було 7 листопада.

Минулого місяця Трамп, схвалюючи угоду, призупинив дію окремих положень нового американського закону про санкції проти Москви та заявив, що Росія негайно експортує 300 тисяч тонн, або 2,25 мільйона барелів, нафти до США та на світові ринки.

У листопаді обсяг поставок мав зрости до 500 тисяч тонн, а згодом — до 1 мільйона тонн "безпосередньо після цього".

Нагадаємо, що в Росії заявляли, що дизельна угода вже допомагає США. Однак насправді ситуація дещо інша.

Зокрема, вперше з середини липня ціна на бензин у США впала нижче психологічної позначки у 4 долари. Вона становить 3,98 долара за галон. Однак це все ще вище, ніж сезонна норма.