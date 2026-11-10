Российский дизель в США: почему танкер Путина застрял у берегов США

Почему танкер с топливом остановился у берегов Америки

Разгрузка танкера в настоящее время заблокирована, о чем свидетельствуют данные о судоходстве от LSEG, пишет Reuters.

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Греческая компания Eastmed, управляющая танкером, сообщила, что судно перешло в режим ожидания.

Что касается пункта назначения судна, ничего не изменилось: оно по-прежнему ожидает распоряжения– отметили представители компании.

В материале пояснили, что во время рейса суда могут неоднократно менять заявленный пункт назначения или переходить в статус "ожидания распоряжений". Это может происходить, если потенциальная сделка срывается, планы меняются или оператор не желает раскрывать запланированный пункт назначения.

Задержка возникла из-за жесткой позиции местных властей, которые отказываются финансировать военную машину Кремля. Губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл публично предупредила порты о недопустимости приема российского дизеля.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Обратите внимание! Она предупредила, что импорт топлива, подпадающего под санкции, грозит компаниям "суровыми" уголовными наказаниями.

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В прошлом месяце президент Дональд Трамп объявил о неожиданной сделке с Москвой по импорту дизельного топлива из России – с целью снижения цен на АЗС накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

Танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты погрузил 40 тысяч метрических тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы в российском балтийском порту Приморск 22 октября.

Ожидаемой датой доставки груза было 7 ноября.

В прошлом месяце Трамп, одобряя соглашение, приостановил действие отдельных положений нового американского закона о санкциях против Москвы и заявил, что Россия немедленно экспортирует 300 тысяч тонн, или 2,25 миллиона баррелей, нефти в США и на мировые рынки.

В ноябре объем поставок должен был вырасти до 500 тысяч тонн, а впоследствии – до 1 миллиона тонн "сразу после этого".

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Напомним, что в России заявляли, что дизельное соглашение уже помогает США. Однако на самом деле ситуация несколько иная.

В частности, впервые с середины июля цена на бензин в США упала ниже психологической отметки в 4 доллара. Она составляет 3,98 доллара за галлон. Однако это все еще выше, чем сезонная норма.