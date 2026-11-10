В России нафантазировали успехи "дизельного соглашения", но цифры говорят об обратном

Что заявили в России по поводу соглашения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что "дизельное соглашение" с США якобы уже работает и помогает снижать цены, пишет Reuters.

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Важным вкладом в энергетическую безопасность стала договоренность между российским и американским лидерами о приостановке ограничений на экспорт российского дизельного топлива. Мы уже начали ее выполнять, и это сразу привело к снижению цен– отметил министр.

Лавров добавил, что Россия якобы стремится стабилизировать мировые энергетические рынки и "не использует экономические отношения как инструмент политического давления на страны, которые считает конкурентами или противниками".

Что на самом деле происходит с ценами

В то же время Лавров не привел никаких конкретных примеров того, как изменились цены на дизельное топливо. Тогда как на практике удешевление ощутили лишь оптовики.

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Фьючерсы на топливо в США действительно подешевели примерно на 11% с момента объявления соглашения. Но ситуация на заправках иная:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По данным Управления энергетической информации США (EIA), средняя розничная цена дизельного топлива за неделю до 2 ноября составляла 6,292 доллара за галлон .

. Неделей ранее она была еще выше – 6,352 доллара.

То есть за неделю топливо немного подешевело, но по сравнению с началом октября, когда показатель составлял 6,199 доллара, его стоимость все еще была выше.

Более того, в ноябре 2025 года галлон дизельного топлива стоил 3,753 доллара. Таким образом, за год средняя цена выросла примерно на 68%.

А на прошлой неделе цены на дизельное топливо на заправках США вообще достигли рекордного уровня.

Напомним, что заявления Лаврова выглядят еще более сомнительными на фоне проблем с поставками российского дизельного топлива в США. Два танкера, которые должны были доставить топливо в американские порты, изменили маршруты, а у еще одного судна не было подтвержденного пункта разгрузки.