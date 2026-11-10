У Росії нафантазували успіхи "дизельної угоди", але цифри показують інше

Що заявили у Росії про угоду

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що "дизельна угода" зі США нібито вже працює і допомагає знижувати ціни, пише Reuters.

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Важливим внеском в енергетичну безпеку стала домовленість між російським та американським лідерами про призупинення обмежень на експорт російського дизельного пального. Ми вже почали її виконувати, і це одразу призвело до зниження цін– зазначив міністр.

Лавров додав, буцімто Росія прагне стабілізувати світові енергетичні ринки і нібито "не використовує економічні відносини як інструмент політичного тиску на країни, які вважає конкурентами або противниками".

Що насправді відбувається з цінами

Водночас Лавров не навів жодних конкретних прикладів, як змінилися ціни на дизель. Тоді як на практиці здешевлення відчули лише оптовики.

Ф'ючерси на пальне у США справді подешевшали приблизно на 11% від моменту оголошення угоди. Але ситуація на заправках інша:

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), середня роздрібна ціна дизеля за тиждень до 2 листопада становила 6,292 долара за галон .

. Тижнем раніше вона була ще вищою – 6,352 долара.

Тобто за тиждень пальне трохи подешевшало, але порівняно з початком жовтня, коли показник становив 6,199 долара, його вартість усе ще була вищою.

Ба більше, у листопаді 2025 року галон дизеля коштував 3,753 долара. Отже, за рік середня ціна зросла приблизно на 68%.

А минулого тижня ціни на дизельне пальне на заправках США взагалі досягли рекордного рівня.

Нагадаємо, що заяви Лаврова виглядають ще більш сумнівними на тлі проблем з постачанням російського дизеля до США. Два танкери, які мали доставити пальне до американських портів, змінили маршрути, а ще одне судно не мало підтвердженого пункту розвантаження.