"Газпром" вже не хоче скорочувати транзит через Україну

В Росії заявили, що кошти за газ, який нібито був затриманий на території України, призначений для споживачів Молдови, вже отримані. Тому постачання газу відновлено.

Нагадуємо, що ще на початку листопада російська компанія "Газпром" скоротила постачання газу до Молдови на половину. Відтак, Молдова стикнулася з дефіцитом блакитного палива.

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Чому Росія "передумала"

До слова, як пояснює енергетичний експерт, Тираспольська ТЕЦ, яка знаходиться на території Придністров'я і постачає електроенергію по країні, залишилася без газу. У цій ситуацій вийшло так, що Молдова частково залишилася без світла.

З офіційної заяви "Газпрому", компанія "Молдовагаз" усунула порушення щодо оплати поставок російського газу в листопаді. Кошти за газ, що нібито осіли на території України, в "Газпромі" отримали.

У зв'язку з цим ухвалено рішення не знижувати подачу газу на ДВС "Суджа" для транзиту до Молдови,

– йдеться у повідомленні.

Але на цьому газовий магнат не зупинився і звернув увагу на те, що молдавська сторона "регулярно порушує" контрактні зобов'язання щодо оплати поставок російського газу.

Тому "Газпром" залишає за собою правоабопостачання газу у разі порушення оплати.

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Бойкот російському газу

Нещодавно країни Євросоюзу заявили, що російського газу не буде у жодному контракті ЄС на спільну закупівлю блакитного палива. Таке рішення міністри енергетики країн ЄС підтримали ще 24 листопада.

Це означає, що держави-члени та енергетичні компанії спільно купують газ на світових ринках. А це, своєю чергою, забезпечить кращий вплив країн ЄС на купівлю газу.

Надзвичайні заходи допоможуть нам використати силу та переваги нашого спільного ринку та спільно забезпечити достатні постачання газу на наступний рік,

– прокоментував міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела.