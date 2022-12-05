Скорочення попиту на газ: як Європа намагається подолати залежність від Росії, — Financial Time

Європа скорочує попит на газ на чверть, щоб позбутися залежності від Росії. Країни знаходять альтернативні джерела та вносять зміни.

Зменшити залежність: що робить Європа, аби відмовитися від російського газу

Станом на листопад, країни ЄС скоротили попит на російський газ на чверть. Це показник того, що країнам вдалося зменшити свою залежність, адже зараз температура впала через настання зими. Важливо й те, що була не по сезону тепла осінь.

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Попередні дані аналітичної компанії ICIS показали, що минулого місяця попит на газ в ЄС був на 24% нижчим за п’ятирічний середній показник після аналогічного падіння в жовтні.

у Німеччині та Італії, двох найбільших країнах-споживачах газу в ЄС, у листопаді попит впав на 23% і 21% відповідно. У Франції та Іспанії він впав більш ніж на п'яту частину, а в Нідерландах трохи більше ніж на третину.

Промисловість пропорційно сприяє найбільшому скороченню споживання газу, і це цілком результат чіткого ринкового ціноутворення,

– сказав Том Марзек-Мансер, провідний європейський газовий аналітик ICIS.

У 2021 році ЄС імпортував 155 мільярдів кубічних метрів природного газу з Росії, що становить близько 45% імпорту газу ЄС і близько 40% його загального споживання газу.

Обмеження щодо російської нафти

З 5 грудня Європа запровадила широкі нові обмеження на експорт російської нафти. Відтак, у понеділок набула чинності заборона на імпорт російської нафти морським транспортом.

Лідери G7 погодилися запровадити так званий ліміт ціни, який спрямований на те, щоб російська нафта надходила до таких країн, як Індія та Китай, щоб уникнути повсюдного дефіциту. Але лише за умови, що нафта продається за ціною менш як 60 доларів за барель.

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Дефіцит газу може тривати роками

Керівники галузі та аналітики попереджають, що без подальшого зниження попиту та збільшення імпорту СПГ (скраплений природний газ) дефіцит газу в Європі може тривати роками.

Попит має бути нижчим, ніж довоєнний (російсько-український) рівень, щоб отримати достатню кількість запасів наступної зими,

– сказав Алекс Такетт, голова економічного відділу консалтингової компанії CRU Group.

За даними галузевого органу Gas Infrastructure Europe, падіння попиту означало, що в середині листопада газові сховища в ЄС були завантажені на 95%, що було близьке до історичного максимуму. Також допомогли рекордні надходження СПГ в регіон. Але холодна погода в останні тижні збільшила попит, і сховища зараз заповнені приблизно на 93%.

Водночас ціни зросли. Нідерландські ф’ючерси на газ TTF, еталонний європейський контракт, торгуються близько 150 євро за мегават-годину, що є найвищим показником за більш ніж місяць.